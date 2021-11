Balonista francês bate recorde mundial por subir em balão de ar quente em altitude 3.637 metros

O balonista francês Remi Ouvrard estabeleceu um novo recorde mundial, nesta quarta-feira (10), ao subir em um balão de ar quente a uma altitude de 3.637 metros (11.932 pés), sobre Chatellerault, na França. O balão foi conduzido pelo pai de Ouvrard, Jean-Daniel Ouvrard, um piloto experiente. A altitude alcançada não é em vão: 36-37 corresponde aos dígitos do número de telefone da campanha do Teleton, um evento anual que arrecada fundos para pesquisa e defesa relacionada a doenças neuromusculares raras. A ação de Ouvrard foi desenvolvida em parceria com o Teleton da França. Assim que pousou, Ouvrard relatou a jornalistas locais que experimentou “uma sensação de 'zenitude' misturada com a emoção da apresentação”. Mas esta não é a primeira vez que o balonista bate um recorde: em fevereiro de 2020, ele se equilibrou sobre um balão de ar quente a 1.217 metros (3.992 pés) acima do nível do mar.