Manifestação em frente ao Congresso Nacional pede o fim da criação de pássaros em gaiolas

Nesta quarta-feira (10), representantes de entidades de defesa dos animais organizaram um protesto em frente ao Congresso Nacional, em Brasília, para pedir o fim da criação de pássaros em gaiolas e cativeiros. A manifestação é contrária às mudanças feitas no texto original do Projeto de Lei 1487/2019, de autoria do deputado Nilto Tatto (PT-SP), que tramita na Câmara dos Deputados. O PL tinha o objetivo de proibir a criação de pássaros em gaiolas e cativeiros. Entretanto, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aprovou, em outubro, o substitutivo apresentado pelo deputado Joaquim Passarinho (PSD-PA), que, ao invés de tratar a libertação de pássaros, regulamenta a criação e a comercialização desses animais.