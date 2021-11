Deserto do Atacama, no Chile, se transforma em 'cemitério' de roupas descartadas por vários países

Muitas roupas não usadas estão sendo descartadas no deserto do Atacama, no Chile, formando o que pode ser chamado de cemitério da moda fast fashion (foto). A paisagem desértica conta com manchas de todo tipo de descartes, como roupas, bolsas e sapatos fabricados e utilizados em outros locais do mundo, principalmente nos Estados Unidos, Europa e Ásia. Estão sendo formadas colinas coloridas com parte das quase 60 mil toneladas que entram por ano na zona franca do porto de Iquique, a 1,8 mil quilômetros de Santiago, marcando o crescimento do fenômeno do desperdício têxtil pelo mundo. Das roupas que chegam anualmente ao Chile, pelo menos 39 mil toneladas são levadas para aterros no deserto.