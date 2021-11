Fantoche gigante Little Amal abre Dia do Gênero na COP26

Little Amal, um fantoche gigante que representa uma garota refugiada síria, foi destaque na Conferência de Mudança Climática da ONU (COP26), em Glasgow, nesta terça-feira (9). A personagem de 3,5 metros abriu o Dia do Gênero na Conferência ao lado da ativista climática de Samoa Brianna Fruean, do grupo Pacific Climate Warriors. Diante da plateia de negociadores do clima, as duas trocaram presentes que representam a luz e a esperança; Fruean ofereceu uma flor e Little Amal entregou um saco de sementes. O fantoche marchou com ativistas nos arredores da COP26 após aparição no evento: fez uma jornada através do Rio Clyde e caminhou pela Millennium Bridge (foto). Little Amal - cujo nome tem origem árabe e significa esperança - viaja pela Europa há quatro meses e busca aumentar a conscientização sobre a situação das crianças refugiadas em meio às mudanças climáticas.