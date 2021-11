CPERS realiza ato público para exigir melhoras nas condições de trabalho

Educadores de diversas regiões do Rio Grande do Sul realizaram ato público (foto) nesta terça-feira (9) para exigir reposição salarial, manutenção dos protocolos de segurança nas escolas e o fim dos descontos nos contracheques. De acordo com a presidente do CPERS, Helenir Aguiar Schürer, a categoria, que está há sete anos sem receber reajustes, encontra-se insatisfeita com descontos dos contracheques e faz forte pressão para que o governo reserve recursos para o pagamento do reajuste. No último mês, o CPERS protocolou junto à Comissão de Finanças da AL uma proposta de emenda ao texto da Lei Orçamentária Anual (LOA), enviado pelo governador. A emenda busca inserir a recomposição salarial de 47,82% para os servidores ativos, inativos e pensionistas vinculados à rede estadual de ensino, na previsão orçamentária de 2022. Nesta semana deve ser entregue o parecer do relator da LOA à Comissão de Finanças da Assembleia.