Depois de 40 anos, ABBA retorna com novo álbum e shows com 'avatares'

A banda sueca ABBA lançou, nesta sexta-feira (5), o álbum Voyage, 40 anos após o lançamento do seu último disco, The Visitors. O grupo formado por Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus e Benny Andersson se separou em 1982 e retorna com o álbum inédito que contém dez faixas. As músicas seguem a linha do último trabalho de estúdio da banda, com experimentação de som, marcada pelo prevalência de sintetizadores, ao invés de orquestrações. O grupo também planeja shows com performances digitais em 2022. A apresentação ABBA Voyage vai contar com avatares ("ABBAtars") digitais dos integrantes do grupo, que já estão com mais de 70 anos. A primeira apresentação será em 27 de maio de 2022, no ABBA Arena, um espaço construído especialmente para esse fim no Queen Elizabeth Olympic Park, em Londres. Não haverá turnê ou shows presenciais do grupo. O retorno do ABBA iniciou como um especial para os canais de TV NBC (Estados Unidos) e BBC (Grã-Bretanha) em 2018. Na época, era previsto o lançamento de apenas duas músicas que foram lançadas como singles em setembro: I Still Have Faith In You e Don't Shut Me Down.