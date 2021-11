Grupo Tchê Travessias domina etapa do Circuito Ocean e da Copa Brasil de Maratonas Aquáticas

Os nadadores do Grupo Tchê Travessias participaram do Circuito Ocean de Maratonas Aquáticas em Garopaba, litoral de Santa Catarina e da Copa Brasil de Águas Abertas, na Ilha do Pavão, em Porto Alegre, conquistando 28 pódios nas diversas categorias disputadas. Entre as mulheres, Laura Letti, do Grêmio Náutico União, foi a campeã na prova de 5 km da Copa Brasil de Maratonas Aquáticas. Em Garopaba, Kassius Vargas Prestes, do Clube Caixeiros Viajantes, e Eduardo Marques, do Geração Água, se revezaram no pódio. Kassius venceu a prova de 3 km e Eduardo a de 1,5 km do Circuito Ocean de Travessias. O próximo desafio do Grupo será a Maratona Aquática 4 Ilhas, em Bombinhas, nos dias 6 e 7 de novembro, com provas de 4 km, 2 km, 800 metros e 200 metros Kids.