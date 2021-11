Gaúchos começam mergulho no Web Summit em Lisboa

Os gaúchos já circulam pelo Web Summit, aberto nessa segunda-feira (1) e que vai até dia 5, na Feira Internacional de Lisboa (FIL) e na Altice Arena, em Lisboa, primeira edição no retorno pós-pandemia. Mais de 40 mil pessoas estão em um dos palcos mais importantes do mundo sobre tendências em tecnologia e inovação. Nesta terça-feira (2), integrantes do governo estadual, da prefeitura de Porto Alegre, de entidades do varejo como a CDL Porto Alegre e ainda de empresas de tecnologia circularam pelo evento ciceroneados pelo vice-presidente do Web Summit, Artur Pereira (foto). A interação serve para conhecer as novidades e a estrutura de organização do evento. No começo de 2022, Porto Alegre vai realizar o South Summit , primeiro fora da Europa.