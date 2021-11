Praia de Rainha do Mar ganha calçadão à beira-mar

A praia de Rainha do Mar, que pertence ao município de Xangri-lá, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, já conta com um trecho de calçadão à beira-mar. As obras foram anunciadas em 2019 pela prefeitura. O prefeito, na época, se reuniu com a diretoria da Caixa Econômica Federal, em Porto Alegre, para tratar do projeto. O calçadão, que também serve de ciclovia, abrangerá, em uma primeira etapa, a avenida Coral até a Central B. O balneário é frequentado por vários políticos, como Pedro Simon, Olívio Dutra e Paulo Paim.