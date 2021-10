Parque da Redenção volta a oferecer pedalinhos à população

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), prestigiou neste sábado (30) odo lago do Parque Farroupilha (Redenção). Os equipamentos haviam sido retirados do local há dois anos. A retomada do serviço foi possível graças à licitação lançada pela prefeitura da Capital. A empresa vencedora, a Sólidos Equipamentos Infantis, também ficará responsável por reativar o trenzinho do parque, em construção e com previsão de voltar a funcionar em dezembro. Para operação dos dois serviços a outorga tem o valor de R$ 15,2 mil. Os pedalinhos estarão disponíveis diariamente, das 9h às 19h, com preços entre R$ 30,00 e R$ 50,00.