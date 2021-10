Maior roda-gigante do mundo, Dubai Eye é acesa com cores do Halloween

A Dubai Eye, maior e mais alta roda de observação do mundo, ganhou as cores do Halloween nesta sexta-feira (29). O Dia das Bruxas, como é conhecido no Brasil, é comemorado no dia 31 de outubro. A roda-gigante foi aberta ao público no último dia 21 e, com seus 250 metros de altura, bateu um novo recorde mundial do Guinness. A título de comparação, a famosa London Eye possui 135 metros de altura, pouco mais da metade da altura da gigante asiática. A estrutura da Ain Dubai (nome em árabe da roda) inclui cerca de 11.200 toneladas de aço, aproximadamente 33% a mais do que a quantidade de ferro usada para construir a Torre Eiffel em Paris. As 48 cabines com ar-condicionado podem acomodar até 1.750 passageiros por vez e uma rotação completa da roda leva 38 minutos. A construção da atração custou cerca de € 228 milhões e ela está localizada na Ilha Bluewaters, oferecendo uma vista de todo o horizonte de Dubai.