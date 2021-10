Cervejaria de Porto Alegre terá abastecimento gratuito para carros elétricos

A cervejaria 4Beer vai inaugurar neste sábado (30) um ponto de abastecimento para carros elétricos em frente à sua sede, localizada no 4º distrito de Porto Alegre (Av. Polônia, 200). A instalação é uma parceria entre o restaurante e a empresa de energia solar Elysia. Esta será a primeira unidade de abastecimento de carros elétricos dentro do espaço de um restaurante na Capital. A unidade de abastecimento poderá ser usada por clientes e frequentadores do estabelecimento de forma gratuita, e funcionará de segunda a sábado, das 11h30min à 0h (exceto aos sábados, quando o local abre às 10h30min). A fonte de eletricidade para o carregamento dos automóveis virá da energia limpa gerada pelo sistema fotovoltaico da 4Beer, que é composto por 188 placas solares e possui capacidade de geração média mensal de 7.000 kWh. A potência do ponto de abastecimento será de 7,68 kWp, o que significa que se um motorista utilizar a potência máxima em seu veículo, ele poderá rodar por aproximadamente seis horas.