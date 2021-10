Estado do Rio de Janeiro flexibiliza uso de máscara em locais abertos

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), sancionou, na quarta-feira (27), lei que flexibiliza o uso de máscara no estado do Rio em locais abertos. Com a sanção, a Secretaria de Estado de Saúde publicará recomendação aos municípios que deverão seguir os critérios de distanciamento social, ambiente aberto e fechado, percentual de vacinação da população, realização de eventos-teste, além de outros critérios para a flexibilização do uso das máscaras. Em nota, o governador afirma: “A flexibilização do uso de máscaras em espaços abertos é motivo de celebração. Mais de um ano e meio após o decreto de calamidade pública no Brasil em razão da pandemia, esta medida representa um importante salto para a vitória do estado e do povo fluminense sobre o vírus”. O estado do Rio de Janeiro registra, nesta quinta-feira (28), 72,12% da população com apenas uma dose aplicada do imunizante contra Covid-19 e 48,7% da população com esquema vacinal completo.