Hospital da Restinga avança em medidas para ser 100% sustentável

A vista aérea do Hospital Restinga e Extremo-Sul (HRES), mais distante do Centro de Porto Alegre, dá ideia das medidas da instituição na busca do conceito de 100% sustentável. Na cobertura, o teto verde se destaca, com plantas e flores que ajudam na economia de energia, diz o hospital. Nesta sexta-feira (29), começa a operar a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), que teve investimento de R$ 35 mil, parte bancada pelo ex-gestor, o Hospital Moinhos de Vento, informa a Associação Hospitalar Vila Nova, atual administradora. Mais projetos estão a caminhos, segundo o hospital: montagem da infraestrutura para a reutilização das águas das chuvas, implantação da maior horta hospitalar do Estado, instalação de uma usina de energia fotovoltaica e substituição das lâmpadas por tecnologia LED.