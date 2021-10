Coração do Cristo Protetor de Encantado é revelado

Em mais um passo rumo à finalização do Cristo Protetor de Encantado, no Vale do Taquari, o coração da estátua foi revelado na última sexta-feira (22). Com a retirada dos andaimes que cobriam o peito da estrutura, o coração de 3,30 metros de altura por 3,80 metros de largura, agora, fica visível. A 34 metros de altura, a estrutura permitirá uma visão contemplativa da região. A abertura ainda será fechada com vidro e, para se chegar ao mirante, será instalado um elevador no interior da estátua. Cada etapa de remoção das estruturas metálicas indica a finalização de um novo passo do projeto. Agora, a equipe trabalha na criação do manto, que já cobre grande parte da estrutura.e tem previsão de entrega para janeiro de 2022.