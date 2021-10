4º Distrito de Porto Alegre ganha seu primeiro parklet

Porto Alegre passa a contar, desde este sábado (23), com 30 parklets instalados em diferentes vias. O mais recente foi inaugurado no Real Fucking Burger, no 4º Distrito, na Avenida Polônia, 375. Os parklets são estruturas colocadas na lateral da via (foto), geralmente ocupando o espaço relativo a dois veículos, podendo ser equipados com bancos, floreiras, mesas e cadeiras, guarda-sóis, ou outros elementos de mobiliário. “Nossos clientes gostaram dessa nova opção. Eles dizem que ficou bem mais confortável", afirma Tiago Venturella Both, proprietário do Real Fucking Burger. Conforme as regras estabelecidas, os custos financeiros referentes à instalação, manutenção e remoção do parklet, além de gastos relativos à alteração de sinalização viária ou a possíveis danos eventualmente causados a terceiros, são de responsabilidade exclusiva do permissionário.