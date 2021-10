Fiéis prestam homenagem a Cristo Negro de Portobelo no Panamá

Neste dia 21 de outubro se comemora a Festa do Cristo Negro de Portobelo, no Panamá. Pelo segundo ano consecutivo, a procissão em homenagem ao santo não foi realizada por conta da pandemia. Mas os fiéis não deixaram de prestar suas homenagens na igreja de San Felipe, que teve quatro missas e se manteve aberta das 5h às 22h. Centenas de presentes puderam ver a imagem, acender velas e fazer suas preces ao Cristo. Os organizadores do evento pediram que os fiéis mantivessem distância e respeitassem as medidas de prevenção contra a Covid-19. A imagem do Cristo Negro foi levada à praia em Portobelo, recolhida por pescadores. A estátua é venerada por pessoas de todas as partes do Panamá. Vários milagres foram atribuídos ao Cristo Negro e por isso também é referido como "El Nazareno" que, segundo o Evangelho de Filipe (apócrifo), significa "a verdade".