Menino chama atenção ao querer o solidéu do Papa Francisco

Uma cena inusitada marcou a audiência geral do Vaticano nesta quarta-feira (20). Um menino apareceu diversas vezes e de forma inesperada na frente do Papa Francisco para pedir-lhe seu solidéu, acessório usado apenas pelas autoridades papais. O garoto, de cerca de dez anos, aproximou-se de Francisco durante a saudação aos peregrinos. Primeiro quis sentar ao lado do líder religioso, depois apontou diversas vezes para o solidéu. Após ir e vir várias vezes e de conseguir o desejado objeto, voltou a se sentar com sua mãe junto ao público que assistia à audiência. Antes de começar a catequese, Francisco comentou com os fiéis: "Esta criança teve a liberdade de se aproximar e se mover como se estivesse em casa. Agradeço-lhe por esta lição, porque as crianças não têm um tradutor automático do coração para a vida", afirmou, depois de pedir "que o Senhor ajude-o em sua limitação e em seu crescimento".