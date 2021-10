Coletivo Digitais Pretas realiza primeiro encontro em Porto Alegre

No último final de semana, aconteceu em Porto Alegre o 1º Encontro do Coletivo Digitais Pretas. Fundado em dezembro de 2020 pela influencer Nellys Correa, o Coletivo tem como proposta dar espaço às produtoras de conteúdo negras que falam sobre os mais diversos assuntos. Durante o sábado (16), várias atividades foram realizadas, entre elas palestras com historiadores negros, passeio pelos territórios negros da cidade e a Feira Preta, feita em conjunto com a Associação Satélite Prontidão. Na feira, 20 empreendedores locais puderam expor os seus trabalhos. “Foi extremamente emocionante conseguir unir conseguir essas expositoras, as nossas digitais e a comunidade para valorizar e incentivar o afroempreendedorismo, o black money e sobretudo valorizar essa representatividade que precisamos tanto”, destacou Nellys, a organizadora do evento.