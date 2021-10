Balões colorem céu de Torres no 34º Campeonato Brasileiro de Balonismo

O céu de Torres, no litoral gaúcho, foi tomado por balões na última semana. A cidade sediou o 34º Campeonato Brasileiro de Balonismo, evento que normalmente ocorre em São Paulo, mas foi trazido a Torres para homenagear a cidade que tem tradição em promover grandes eventos do esporte, como o Festival Internacional de Balonismo. Foram seis dias de evento, entre 12 e 17 de outubro, reunindo 48 dos melhores pilotos do Brasil, que competiram pelos mais de 22 mil pontos disputados em dezenas de provas. O campeão da edição foi o paulista Fábio Pasqualino, que leva a pontuação para o campeonato mundial, que acontece em 2022, na Eslovênia. O campeonato foi organizado pela Confederação Brasileira de Balonismo (CBB) e pela Prefeitura de Torres. Os organizadores consideraram o evento como o "maior Campeonato Brasileiro da história" da modalidade.