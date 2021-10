Hotel português abre as portas no antigo Cine Astor em Porto Alegre

Não é filme, mas já está em “cartaz” em sites de hospedagem e de buscado Cine Astor, na Zona Norte de Porto Alegre. O segundo hotel da bandeira Moov no Brasil estreou em ritmo de “soft opening” no endereço do antigo cinema, com 20 dos 136 quartos recebendo hóspedes. Além disso, as tarifas estão 10% a 15% mais baixas. A moldura das paredes frontais remanescentes, que foram cuidadosamente apoiadas para garantir a segurança na conservação do patrimônio e operação do hotel, é um dos atrativos do ambiente. A torre de apartamento foi construída atrás. Confira mais sobre o empreendimento e a restauração. (Reportagem Patrícia Comunello)