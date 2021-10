Guaraná Antarctica cria edição especial com guaraná sabor erva-mate

A marca Guaraná Antarctica anunciou uma edição especial de 100 anos com um guaraná sabor erva-mate. A escolha do sabor também contou com a participação dos sócios do centenário - consumidores que foram escolhidos para cocriar e decidir o futuro da marca em 2021 - que responderam, via internet, quais novos sabores eles gostariam de adicionar no guaraná. "Esta coleção exclusiva e limitada veio para atender ao desejo dos consumidores que constantemente nos pedem por novos sabores", explica a gerente de marketing de Guaraná Antarctica, Julia Chieppe. Além do sabor Erva-Mate, a marca também criou outras cinco bebidas inéditas: Guaraná Sabor Cajá, Cupuaçu, Acerola, Jabuticaba e Uva verde. As latinhas da coleção contam com ilustrações do artista plástico Andrés Sandoval. A novidade está disponível em lata de 350 ml nos principais pontos de venda do Brasil.