Carro atolado na areia chama atenção em Capão da Canoa

Um carro atolado em plena faixa de areia chamou a atenção de quem passava pela beira da praia de Capão da Canoa, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, neste sábado (16). Segundo relatos divulgados nas redes sociais, o veículo, um Classe A 160 Mercedes Benz na cor prata, teria sido roubado em Torres. Conforme as postagens, o carro foi levado por um casal que fingiu interesse em alugar um imóvel e, mais tarde, furtou os donos do lugar. Procurada, a Brigada Militar de Capão da Canoa informou à reportagem que ainda está apurando o caso e que, até a tarde deste sábado, o veículo ainda não havia sido retirado da areia.