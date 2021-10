Lojas fecham em dia de luto pela morte do fundador Adelino Colombo

Uma situação inusitada marcou um dos momentos de maior comoção para uma das redes de varejo mais tradicionais do Rio Grande do Sul. As filiais da Lojas Colombo e de outras operações, como a ColomboCred (foto), ficaram fechadas em boa parte dessa sexta-feira (15) em homenagem ao fundador e um dos maiores empresários do Estado, Adelino Colombo, que morreu no fim da manhã, por complicações da saúde . Colombo, que tinha 90 anos, estava internado em dos hospitais do complexo da Santa Casa, em Porto Alegre. O empresário, que começou a operação do grupo há 61 anos em Farroupilha, teve a despedida final neste sábado (16), na cidade, nas cerimônias fúnebres. Na fachada, um cartaz avisava: "É com extremo pesar que comunicamos que nosso fundador e presidente faleceu hoje". O legado do empresário foi enaltecido também por diversas entidades