Dia do Professor: Educadores realizam protesto contra falta de reajuste salarial no RS

No dia 15 de outubro é comemorado o Dia do Professor, e educadores do Rio Grande do Sul usaram a data para protestar contra a gestão estadual da educação e exigir a reposição salarial de 47,82%. A manifestação iniciou em frente ao prédio do IPE devido ao fechamento de várias agências do Instituto, principalmente no interior do estado, bem como o descredenciamento de médicos. Os manifestantes seguiram em direção ao Palácio Piratini, onde protestaram contra a falta de reajuste salarial, da valorização dos trabalhadores da educação e para alertar a população. Os professores encenaram o pacote do governo de Eduardo Leite (PSDB) pesando nos ombros dos educadores, que eram ameaçados pelo mensageiro da morte. Ao final do ato, para simbolizar uma vitória dos professores, funcionários e da educação, o pacote se abriu e balões coloridos voaram.