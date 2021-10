Solenidade marca início do plantio de soja no Rio Grande do Sul

Uma cerimônia no campo experimental da Cooperativa Agropecuária Júlio de Castilhos (Cotrijuc) nesta quarta-feira (13) marcou a 11ª edição da Abertura do Plantio da Soja no Rio Grande do Sul. Segundo estimativa da Emater, os gaúchos irão semear soja em 6,3 milhões de hectares na atual safra de verão, projetando um aumento de 3,62% em relação ao ciclo 2020/2021. Se a área se confirmar, o Estado supera o recorde alcançado na safra anterior, de 6,11 milhões de hectares cultivados. No ciclo passado, o Rio Grande do Sul foi o segundo maior produtor do grão no País, ficando atrás apenas de Mato Grosso. A Abertura do Plantio de Soja é promovido pela prefeitura de Júlio de Castilhos, Cotrijuc, Associação Comercial, Cultura e Industrial de Júlio de Castilhos (ACCIJUC) e Sindicato Rural do município e contou com a presença do vice-governador Ranolfo Vieira Júnior.