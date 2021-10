Ator que interpretava o Capitão Kirk irá pela primeira vez ao espaço

segunda missão tripulada

O ator William Shatner (em pé, à esquerda), famoso por interpretar o Capitão Kirk nos filmes e na série de ficção científica Jornada nas Estrelas, conhecerá, nesta quarta-feira (13), de forma realista, um pouco mais das sensações vividas por seu personagem. Ele participará dada empresa de turismo espacial Blue Origin , que tem como proprietário o bilionário Jeff Bezos. Aos 90 anos, Shatner será a pessoa mais velha a ir ao espaço. A aventura será transmitida ao vivo pelo Twitter da Blue Origin. O foguete é totalmente automatizado e reutilizável. Ele decola verticalmente, com uma cápsula que se desprende durante o voo. Na viagem, o ator vai ultrapassar a chamada linha de Karman, o limite reconhecido internacionalmente entre a atmosfera terrestre e o espaço, a uma altitude de 100 quilômetros. A previsão é de que a experiência dure 11 minutos. Além do ator, estarão no foguete mais três passageiros: Chris Boshuizen, antigo engenheiro da agência espacial norte-americana (Nasa) e cofundador da empresa Planet Labs, que tira fotografias de alta resolução da Terra, utilizando satélites; Glen de Vries, cofundador da Medidata Solutions, empresa de software para a indústria farmacêutica; e Audrey Powers, responsável pelas operações de voo e manutenção de foguetes da Blue Origin.