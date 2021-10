Dia das Crianças: heróis chegam pela janela para alegrar pequenos pacientes

Pequenos pacientes em dois hospitais tiveram uma surpresa bem divertida nesta terça-feira (12), Dia das Crianças. Em Porto Alegre e Canoas, o presente veio pelas alturas. No complexo da Santa Casa, na Capital (foto), mais de 110 crianças internadas receberam a visita de 12 super-heróis, entre eles Super Homem, Mulher Maravilha, Homem-Aranha, Capitão América, Batman e Robin, Hulk, e o castor Heitor, mascote do Hospital da Criança Santo Antônio. Desde 2016, que a ação se repete. Alpinistas profissionais se fantasiaram e desceram as paredes do prédio. A descida foi de rapel. No Hospital Universitário de Canoas (HU), os pacientes foram animados pelos integrantes da Liga da Justiça. Os personagens desceram do telhado do hospital, fazendo rapel e aparecendo nas janelas dos quartos. Voluntários da Ascense Alpinismo e do grupo Lápis de Cor realizaram a ação.