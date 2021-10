Greenpeace protesta contra Boris Johnson em frente à Downing Street

Ativistas do Greenpeace instalaram, nesta segunda-feira (11), uma estátua do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, respingada de óleo em frente à Downing Street, residência oficial do chefe de governo do Reino Unido. Policiais retiraram a estátua logo em seguida (foto). O protesto mobilizou cerca de 40 pessoas, das quais 16 estavam presas em barris, enquanto outras seguravam faixas com os dizeres “Boris: Pare o Cambo”. O pedido diz respeito à intenção do governo de prosseguir com o plano de exploração no campo petrolífero de Cambo, a oeste de Shetland. Os protestos ocorrem em meio a uma crise do preço do petróleo em todo o Reino Unido, que gerou escassez generalizada no país devido à falta de motoristas de caminhão e causou pânico nas compras e em enormes interrupções nas viagens. A Grã-Bretanha se comprometeu a neutralizar as emissões de gás carbônico até 2050 e também irá sediar a cúpula da mudança climática COP26 no próximo mês.