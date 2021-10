Residentes do HCPA ganham nova sala para descanso e estudos

Residentes do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) passaram a contar com uma nova área para descanso e bem-estar. Foi inaugurada na quinta-feira (7), no Bloco C do hospital, a nova Sala de Descompressão do grupo. Destinado às equipes da Residência Integrada Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde, o novo espaço será utilizado diariamente por 130 profissionais de 10 áreas da saúde, para seus períodos de descanso da rotina de trabalho. O local conta com sala de estar, cozinha, ambiente para estudos e bancada com computadores, e recebeu nova estrutura elétrica, móveis planejados e computadores. Desenvolvido em parceria com a Unicred Porto Alegre e a Associação dos Arquitetos Voluntários, o novo espaço é um reconhecimento ao trabalho desses profissionais, e voltado ao bem-estar da equipe. Em 18 de outubro, Dia do Médico, será entregue ainda a revitalização e modernização do Alojamento Médico do 2º andar do Bloco A do hospital.