Dia das crianças: super-heróis escalam hospital infantil de Porto Alegre

No dia 12 de outubro, comemora-se o Dia das Crianças, data que celebra os direitos das crianças e adolescentes e ajuda na conscientização sobre os cuidados necessários durante esta fase da vida. Como um dos maiores direitos dos pequenos é brincar, as crianças atendidas no Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas (HMIPV), em Porto Alegre, receberam uma visita especial nesta sexta-feira (8). Do alto do 14º andar, alpinistas vestidos de super-heróis escalaram as paredes do prédio. Das janelas, os pequenos interagiam e tiravam fotos. Após a descida, houve um show de mágica e o encontro com os super-heróis. Profissionais de saúde vestidas de princesas também circularam pelos corredores da instituição, alegrando o dia dos pequenos. A ação foi finalizada com a distribuição de brinquedos às crianças atendidas na pediatria e nas UTIs neonatal e pediátrica. Os presentes foram doados pela comunidade.