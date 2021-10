Auditório Araújo Vianna passa pelos últimos preparativos antes da reabertura

Um dos palcos mais tradicionais de Porto Alegre,, que acontecerá neste sábado (9), com. Após 20 meses fechado ao grande público, este será o primeiro espetáculo na casa desde o início da pandemia de Covid-19. Nesta sexta (8), os lagos artificiais em frente ao auditório foram reenchidos de água por equipes da prefeitura (foto). De acordo com os protocolos sanitários, o auditório está autorizado a receber o público máximo de 2,1 mil pessoas. O anfiteatro passou por reformas, previstas em licitação de Parceria Público-Privada firmada no final de 2019, no interior, esplanadas e arredores. Apesar das obras terem sido interrompidas em função da pandemia, a reforma foi entregue dentro do prazo.