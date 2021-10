Banner em tamanho real substitui Estátua do Laçador durante revitalização do monumento

Estátua do Laçador

Enquanto aestiver sendo revitalizada, o Sítio do Laçador, localizado próximo ao aeroporto de Porto Alegre, passa a contar com uma reprodução fotográfica do monumento, em tamanho real. Instalado nesta quarta-feira (6), o banner, com altura de 4,4 metros, foi impresso em material resistente à chuva e ao sol, e deverá permanecer no local por cerca de 90 dias, período no qual serão feitos os. A imagem foi fotografada por Gilberto Perin e tem design gráfico de Suzana Hartz. A ideia é fortalecer a manutenção da identidade visual do monumento e sua simbologia para os gaúchos e porto-alegrenses. Dessa forma, quem olhar de longe, terá a impressão de que o Laçador continua no local, já que as telas possibilitam que o monumento seja visto em escala real. Todo o planejamento da reforma do Laçador,para reparos, integra o Projeto Construção Cultural - Resgate do Patrimônio Histórico.