Santa Casa de Porto Alegre realiza técnica inovadora para tratar dor crônica em pacientes

Uma técnica inovadora para o tratamento em pacientes com dor crônica foi utilizada na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre no último sábado (2). Os procedimentos foram realizados pelos médicos especialistas em dor Luís Josino Brasil e Nilton Aver com a aplicação da Radiofrequência Pulsada Randômica por meio do equipamento STP. O Hospital São José é o primeiro do Sul do País e o segundo na América Latina a aplicar a técnica. Segundo o professor Josino Brasil, chefe do Serviço de Dor da Santa Casa, o procedimento é realizado através de pulsos eletromagnéticos de forma que o intervalo entre os pulsos proporciona a dissipação do calor, impedindo que ocorra a lesão dos tecidos. “Quando se aplica em uma frequência variável, ou seja, randômica, a chance do efeito terapêutico ser efetivo aumenta muito, permitindo o controle da dor”, explica. A técnica foi criada na Suíça pelo médico Menno Sluijter, considerado o pai da radiofrequência pulsada.