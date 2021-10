Árbitro agredido em jogo da Divisão de Acesso do futebol gaúcho recebe alta do hospital

o São Paulo informou que o contrato do atleta será rescindo

O árbitro Rodrigo Crivellaro, agredido no jogo entre Guarani de Venâncio Aires e São Paulo-RS válido pela Série A2 do Campeonato Gaúcho de futebol, a Divisão de Acesso do futebol gaúcho, recebeu alta do hospital na manhã desta terça-feira (5). O juiz passou a noite em observação após ser atingido por um chute na cabeça desferido pelo atleta William Ribeiro, do São Paulo-RS, mas não apresentou alterações neurológicas. Crivellaro deixou o hospital de cadeira de rodas e usando um colar cervical por precaução. Por volta dos 15 minutos da etapa complementar do jogo, o jogador deu um soco no árbitro, que foi ao chão e, caído, recebeu um chute na região da cabeça. O jogador, por sua vez, foi autuado por tentativa de homicídio e detido pela polícia. Nesta terça,. O jogo entre Guarani e São Paulo será retomado na tarde desta terça, a partir do ponto em que foi interrompido.