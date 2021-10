Espécie que inspirou desenho Pica-Pau será declarada extinta

O pica-pau-bico-de-marfim, que inspirou o personagem da animação Pica-Pau , será declarado extinto e removido da lista de espécies ameaçadas de extinção pelo Serviço de Peixes e Vida Selvagem dos Estados Unidos, segundo nota divulgada nessa quarta-feira (29). A espécie nunca foi uma ave comum, pois dependia de grandes pântanos do sul dos EUA com muito espaço e comida para sobreviverem. Mas, com a extração descontrolada, o habitat do pássaro começou a desaparecer e a quantidade de animais diminuiu. Além disso, o pica-pau também foi alvo frequente de caçadores e colecionadores, o que pode ter contribuído para o seu desaparecimento. Fora a ave, outras 22 espécies foram incluídas na lista de animais extintos. "Os impactos crescentes das mudanças climáticas são esperados para exacerbar ainda mais essas ameaças e suas interações", declarou o comunicado da agência de vida selvagem.