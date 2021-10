Rainha Elizabeth II recebe homenagem aos 70 anos de serviço à nação

A Rainha Elizabeth II da Grã-Bretanha recebeu uma homenagem aos 70 anos de serviço à nação. Juntamente com o o Príncipe de Gales, o Príncipe Charles da Grã-Bretanha, a Rainha plantou a primeira árvore para marcar o inicio da temporada oficial de plantio do Canopy Verde da Rainha (QGC), no Balmoral Estate, na Escócia (1º). O QGC é uma iniciativa do Jubileu de Platina em todo o Reino Unido que criará um legado duradouro em homenagem aos 70 anos de serviço da Rainha à nação, por meio de uma rede de árvores plantadas em seu nome. Ela será o primeiro monarca britânico a celebrar o Jubileu de Platina. A Rainha subiu ao trono no dia 6 de fevereiro de 1952 quando tinha apenas 25 anos. Como aconteceu nos jubileus de ouro (50 anos) e diamante (60 anos), as celebrações acontecerão especialmente no primeiro final de semana de junho de 2022.