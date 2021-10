Tunísia é primeiro país de língua árabe a nomear mulher para cargo de primeira-ministra

O presidente da Tunísia, Kaïs Saïed, nomeou Najla Bouden Romdhane para o cargo de primeira-ministra nessa quarta-feira (29). Romdhane é a primeira mulher a ocupar o posto no país e primeira do mundo árabe - há países de maioria muçulmana que já tiveram líderes mulheres, mas nenhum deles é de língua árabe. A nova chefe de governo é uma geóloga e professora universitária com pouca experiência na política. Ela será líder do país que atravessa uma crise institucional. Em julho, o presidente suspendeu as atividades do Parlamento por 30 dias e destituiu o primeiro-ministro Hichem Mechichi, assumindo a autoridade do poder Executivo. Na semana passada, Saïed também suspendeu a maior parte da Constituição e afirmou que iria governar por decretos durante um período de exceção. A Tunísia era tida como o único caso de sucesso da Primavera Árabe, uma série de revoltas que aconteceram há cerca de dez anos.