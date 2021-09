Cristo Protetor de Encantado tem rosto e braços revelados

A maior estátua de Cristo do Brasil, o Cristo Protetor de Encantado, no Rio Grande do Sul, com 43 metros de altura - o mais famoso, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, tem 37 metros, teve a pintura do rosto finalizada e os andaimes que cobriam os braços e a cabeça removidos. Quem transita pelo entorno já pode visualizar os detalhes da túnica e das expressões, esculpidos por Markus Moura. A tinta utilizada será de uma cor só da base à cabeça. A pintura dos braços já foi finalizada., aos sábados, domingos e feriados, mas com tempo bom, das 9h às 17h, sem agendamento prévio. Os passeios são guiados e permitem que o visitante fotografe a imagem e receba informações sobre a história da estátua, os materiais usados, o local escolhido e outras curiosidades. Por conta da pandemia de Covid-19, os grupos tem número reduzido e é obrigatório o uso de máscara. Idosos e pessoas com necessidades especiais podem fazer o trajeto de carro.