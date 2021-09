América Latina é palco de protestos a favor da descriminalização do aborto

Nessa terça-feira (28), data que marca o Dia de luta pela descriminalização do aborto na América Latina e Caribe, países latino-americanos registraram protestos a favor da causa. Na foto, uma mulher participa de manifestação em Bogotá, capital da Colômbia, país em que o aborto continua a ser ilegal exceto em três casos: violação, deformação fetal ou risco para a vida da mãe. A mesma regra vale para Chile, Brasil, Equador, Paraguai, Venezuela, República Dominicana, Guatemala, Bolívia e Peru. A legalização do aborto é pauta histórica das associações feministas da América Latina, onde apenas Argentina, Cuba, Uruguai, Guiana e quatro entidades territoriais do México descriminalizaram a interrupção voluntária da gravidez. No mesmo dia das manifestações, a Câmara dos Deputados do Chile aprovou o projeto de descriminalização do aborto até às 14 semanas de gestação, iniciativa que passou agora para o Senado.