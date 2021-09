Trecho sul da Praia Central de Balneário Camboriú é liberado após obras na faixa de areia

A faixa de areia da Praia Central do Balneário Camboriú (SC), que vai da altura da Rua 4000 até o molhe da Barra Sul, teve o acesso ao público liberado nesta terça-feira (28). O trecho estava interditado para a retirada da tubulação que fez o alargamento da faixa de areia e, também, para que houvesse acomodação do aterro, especialmente dentro da água. Após completar esse lado, começa o preenchimento em direção ao Centro, com previsão de término desta obra de preenchimento em novembro deste ano. A abertura da área ao público vem acompanhada de monitoramento do trecho por parte de homens do 13° Batalhão de Bombeiros Militar (13º BBM). “Estamos fazendo rondas com quadriciclos no local liberado, verificando correntes de retorno, profundidades e possibilidades de buracos. Mas a condição de mar na Barra Sul é geralmente bem tranquila”, explica o subcomandante do 13° BBM, Capitão Marcus Vinícius Abre.