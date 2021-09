Tempestade de poeira atinge cidades do interior de São Paulo e Minas

Uma tempestade de poeira gigante foi registrada, na tarde desse domingo (26), em cidades do interior de São Paulo e Minas Gerais. A "nuvem" de areia encobriu o céu e assustou os moradores. A região de Ribeirão Preto (SP) foi uma das mais atingidas, registrando ventos que ultrapassaram os 92 km/h no aeroporto da cidade - Aeroporto Estadual Dr. Leite Lopes. Segundo o site de meteorologia MetSul, foi um evento que se criou ao longo de meses em razão da falta de chuva prolongada e das precipitações muito abaixo dos padrões históricos na região. Vários moradores do município de Franca (SP) foram vistos, na manhã desta segunda-feira (27), lavando as ruas da cidade com água. Por conta da longa estiagem, a recomendação das autoridades é que a população economize água, apesar da grande quantidade de areia acumulada nas calçadas.