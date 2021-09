Hotel português no antigo Cine Astor ganha logomarca e espera estreia

, na Zona Norte de Porto Alegre, está pronto e já ganhou nome na fachada: Moov. Com abertura marcada para outubro, este será o segundo hotel da bandeira criada pela rede Endutex para atuar no Brasil. O primeiro a operar fica em Curitiba. O Moov tem 156 quartos em 10 andares. A fachada do antigo cinema foi restaurada - a contrução em estilo eclético é de 1923. Segundo os gestores, só faltam as licenças para liberar a operação. “É para breve”, diz o diretor-geral da Endutex Hotéis, Daniel Brites. O empreendimento tem funcionalidades e itens na construção que o habilitam à certificação Leadership in Energy and Environmental Design (Leed). Na fachada, o “smart”, de inteligente, dá a senha da certificação. Com a abertura do hotel, serão abertos também 20 empregos, com funções de camareiras, recepcionistas, cozinheiros, atendentes e área comercial.