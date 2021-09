Corinthians conquista o tricampeonato do brasileiro feminino de futebol

O Corinthians conquistou neste domingo (26) o título do Campeonato Brasileiro Feminino A1. O time tricampeão brasileiro venceu o Palmeiras por 3 a 1 na Neo Química Arena, em São Paulo. No jogo de ida, as corintianas haviam vencido o arquirrival por 1 a 0, no estádio Allianz Parque. Esse é o segundo título consecutivo do Corinthians, que levou o caneco em 2020, ao bater o Avaí Kindermann, e em 2018, frente ao Rio Preto. A equipe do Parque São Jorge fez uma campanha praticamente perfeita, com 18 vitórias, dois empates e apenas uma derrota. O título dá direito a uma premiação de R$ 290 mil. Após as duas derrotas na decisão, as palmeirenses, vice-campeãs, ficaram com R$ 190 mil. O valor do prêmio ajuda a escancarar a desigualdade entre gêneros na modalidade no País: a quantia representa 0,87% dos R$ 33 milhões oferecidos ao campeão da Série A.