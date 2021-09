Rover da Nasa captura imagens inéditas de Marte

O rover Perseverance da Nasa capturou imagens inéditas de Marte, onde tem explorado a cratera Jezero por mais de 217 dias terrestre (211 dias marcianos ou sóis). Ao todo, cerca de 800 cientistas e engenheiros em todo o mundo formam a equipe maior do Perseverance. Isso inclui equipes menores, de algumas dezenas a até 100, para cada uma das câmeras e instrumentos do rover. E as equipes por trás das câmeras devem coordenar cada decisão sobre o que capturar. Na foto, usando sua câmera Watson, o rover Perseverance Mars da NASA tirou esta selfie sobre uma rocha apelidada de “Rochette”, em 10 de setembro de 2021, o 198º dia marciano, ou sol, da missão. Dois buracos podem ser vistos onde o rover usou seu braço robótico para perfurar amostras de núcleo de rocha.