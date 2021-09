Biblioteca Pública tem projeção de imagens alusivas aos 700 anos da morte de Dante Alighieri

Os 700 anos da morte do escritor italiano Dante Alighieri, celebrados nesta sexta-feira (24), foram marcados por homenagens no Rio Grande do Sul. Uma delas ocorreu na Biblioteca Pública (foto), na Rua Riachuelo, em Porto Alegre, que teve suas paredes cobertas por projeções de imagens na noite de sexta. Através de um show de mapping 3D, foram projetadas na construção histórica imagens alusivas ao prédio e à obra de Dante na Biblioteca Pública, no Centro Histórico, acompanhadas de texto de Rafael Bán Jacobsen, interpretado pelo ator Zé Adão Barbosa. Dante Alighieri ficou conhecido pela obra A Divina Comédia, que escreve uma viagem através do Inferno, Purgatório, e Paraíso. Também foi poeta, sendo considerado o primeiro e maior autor do gênero da língua italiana.