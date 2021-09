Vulcão mais ativo da América Central entra em erupção na Guatemala

O vulcão de Fogo, o mais ativo da América Central, entrou em atividade sísmica nesta quinta-feira (23), com explosões, expulsão de cinzas e avalanches de material incandescente. Ele fica localizado a 45 quilômetros a sudeste da Cidade da Guatemala, capital do país. A lava do vulcão já percorreu seis quilômetros e atingiu a base do cone vulcânico, segundo informações do Instituto Nacional de Sismologia, Vulcanologia, Meteorologia e Hidrologia (Insivumeh) da Guatemala. O vulcão é o mais ativo dos 32 existentes no país. A sua última erupção havia sido em 3 de junho de 2018, quando causou a morte de 431 pessoas que viviam nas proximidades. As autoridades advertiram a população quanto aos riscos gerados pelas cinzas e fumaça do vulcão. Porém, ainda não foi necessário realizar evacuações, segundo o Insivumeh.