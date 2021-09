Começa preparação para retirada do Laçador para restauração

A estátua do Laçador, símbolo da cultura gaúcha, já começou a ser preparada para ser retirada de sua estrutura, localizada nas proximidades do aeroporto Salgado Filho. O início dos trabalhos sobre o monumento foi na última terça-feira (21), seguindo nessa quinta-feira (23) (foto).a partir da próxima terça (28), quando será removido do sítio em que se encontra desde 2007. O início das obras será oficializado em uma cerimônia no Paço Municipal na segunda (27), com a presença do prefeito Sebastião Melo. O projeto é realizado pelo Sinduscon, pela Associação Sul Riograndense da Construção Civil junto à prefeitura da Capital, e o custo total será de R$ 900 mil. Criado pelo artista plástico Antônio Caringi e inspirado no folclorista gaúcho Paixão Côrtes, o Laçador foi inaugurado em 20 de setembro de 1958 e tombado como patrimônio histórico de Porto Alegre em 2001.