Em protesto contra a fome, centenas de manifestantes do MTST invadem a B3 em São Paulo

Em um protesto contra a fome, manifestantes do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) e da frente Povo Sem Medo invadiram o edifício-sede da Bolsa de Valores de São Paulo (B3) , na região central da capital, nesta quinta-feira (23). O intuito era fazer uma manifestação simbólica para evidenciar a gravidade do problema da fome no Brasil atualmente, que ocorre de maneira simultânea ao enriquecimento dos mais ricos do País, dizem os organizadores. Segundo a assessoria de comunicação da B3, a manifestação ocorreu de forma pacífica, em um local de acesso público, e não impactou as operações de mercado. Líder do MTST e da Frente Povo Sem Medo, Guilherme Boulos (PSOL) disse que a manifestação dessa quinta faz parte de um conjunto de ações contra a fome ea desigualdade social e que, portanto, outras similares deverão acontecer em breve.