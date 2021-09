Maior da América Latina, pista de skate da Orla do Guaíba passa por testes

A nova, a maior da América Latina, está passando por testes. Nesta quarta (22), 35 representantes do skate feminino fizeram o reconhecimento do local, em evento organizado em parceria com a Federação Gaúcha do Skate (FGSKT). “Escolhemos as gurias justamente para dar espaço ao skate feminino, que vem crescendo muito”, conta o presidente da FGSKT, Régis Lanning. “É um prazer ver e participar desses testes que marcam uma nova era para o skate gaúcho e brasileiro”, conclui. As atletas preencheram um formulário para avaliar o acabamento do piso, rampas, obstáculos, iluminação e outros pontos, e o resultado será divulgado ao final dos testes. Estava agendada uma segunda etapa de testes para esta quinta (23), mas foi cancelada por conta da previsão de chuva. Assim, 35 skatistas amadores testarão o local na próxima segunda (27).